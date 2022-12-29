حقيقة عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد- هل عاد رونالدو لريال مدريد، منذ يومين، أعلن وكيل النجم البرتغالي 🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/JojzIfF3F4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 4, 2022 " target="_blank">كريستيانو رونالدو خورخي مينديزعن قطع المفاوضات مع نادي النصري السعودي، الذي كان من المقرر أن ينضم إليه الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني رونالدو في الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حرة، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما اشتدت الخلافات مع مدرب الفريق إيرك تين هاغ، والتفاوض مع نادي أوروبي يلعب في دوري أبطال أوروبا وهو حلم الدون، بات عشاق الملكي يتمنون أن يكون هذا النادي هو ريال مدريد، إذ كان العرض من النادي السعودي لموسمين بمبلغ 200 مليون يورو، وبعد الانتهاء من عقده يصبح سفيراً للنادي بشكل رسمي.

هل عاد رونالدو لتمثيل فريق ريال مدريد- هل يكون رونالدو صفقة ريال مدريد القادمة

بعد أن ترك جونيور نجل كريستيانو رونالدو أكاديمية مانشستر يونايتد وتوجه إلى أكاديمية ريال مدريد، وكذلك اعلان وكيل أعماله خورخي مينديز عن قطاع المفاوضات مع نادي النصر السعودي، بات أنصار قائد المنتخب البرتغالي يبحث عن، حقيقة عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد- هل عاد رونالدو لريال مدريد، لاسيما بعد فسخ عقده رسميا مع نادي مانشستر يونايتد بشكل ودي منذ ما يقارب الشهر، وبهذا الصدد يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤالكم حول، هل عاد رونالدو لتمثيل فريق ريال مدريد- هل يكون رونالدو صفقة ريال مدريد القادمة.

اهداف اسطورية لايسجلها الا الاسطورة #كريستيانو_رونالدو 10 دقائق من المتعه pic.twitter.com/vfZwjKMP3u — سلطان البقمي (@s_mm_f) December 20, 2022

هل سيعود رونالدو إلى ريال مدريد 2023

هل سيعود رونالدو إلى ريال مدريد 2023، جمهور النادي الملكي يتمنى عودة هدّافه التاريخي إلى السانتياجو برنابيو، لكّن الحديث عن عودته ليس بالأمر السهل، بسبب تقدمه في السن، إضافة إلىر اتبه الكبير، وهو ما لن يرضى به رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حيث إن التقارير الإعلامية تقول إن شرط بيريز لعودة رونالدو إلى بيته المدريدي أن يتنازل عن جزي كبير من راتبه السنوي، لكن أنصار الميرنغي ترغب بعودته إلى النادي وصناعة المجد من جديد رفقة رونالدو الذي فاز مع الملكي بأربعة دوري أبطال أوروبا، وأربع كورات ذهبية، كأفضل لاعب في العالم.

ومن هنا بدأت مقارنته بالمتخاذل 😢💔.#اصابة_كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/SqRtXHs1xq — Sir A G V L|🇵🇹 (@SirAGVL) December 23, 2022

هل سيعود رونالدو إلى ريال مدريد 2022

هل سيعود رونالدو إلى ريال مدريد 2022، كريستيانو رونالدو في أكثر من مناسبة صرح بأنه نادم على ترك نادي ريال مدريد الذي صنع رفقته التاريخ، وبات من أهم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، بعد أن قضى في السانتياجو برنابيو أكثر من 10 سنوات، إذ رحل الهداف الملقب بين الأوساط الكروية بـصاروخ ماديرا إلى ريال مدريد في 2009 كأغلى صفقة في التاريخ وقتها، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سطّر اسمه في تاريخ اللعبة خلال مسيرته في "سانتياجو" برنابيو.

Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos! Incrível o apoio e o carinho que temos sentido de tantos portugueses (e não só!) aqui no Catar, tão longe da nossa pátria. Continuem a apoiar nos bons e nos maus momentos, tudo faremos para retribuir com vitórias! Força,🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/LKSTQ9W3FB — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 9, 2022

ما حقيقة عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد

ما حقيقة عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد، حيث إنه ومنذ وصوله إلى النادي الملكي في عام 2009، تحول إلى ماكينة أهداف لا تتوقف، ليكون إجمالي ما سجله فقط بقميص ريال مدريد 450 هدفًا في مختلف البطولات، وكذلك توج بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها ثلاثة متتالية في إنجاز فريد من نوعه كان للدون الأثر الأكبر فيه بشهادة الجميع، وهو ما جعله محبوب الجماهير الملكية إلى غاية الآن التي تتمنى عودته إلى سانتياجو برنابيو من جديد، حيث إن أخبار عودته إلى الملكي غير مؤكدة حتى اللحظة، حتى يُلعن هو أو وكيله أو النادي الملكي عن ذلك، لكنها تبقى رغبة وأمنية الملايين من جمهور الميرنغي، حقيقة عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد- هل عاد رونالدو لريال مدريد.