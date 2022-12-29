حكـــــومة نتنياهو المتطرفة تؤدي اليمين اليوم

من المقرر ان تؤدي حكومة الاحتلال "الاسرائيلية" الـ37 حكومة نتنياهو اليوم الخميس في تمام الساعة ال11 صباحاً ، اليمين الدستوري أمام الكنيست الذي سيفتتح الجلسة بخطاب لرئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر ان يقدم نتنياهو خلال خطابه الخطوط العريضة للحكومة وتوزيع الأدوار، وسيتحدث بعد ذلك زعيم المعارضة المعين يائير لابيد، ثم خطابات لقادة أحزاب المعارضة ، وفقا للقناة الـ12.

وقالت القناة 12 العبرية إن إعلان أداء الحكومة اليمين الدستوري جاء بعد سلسلة من التوترات بين الشراكة والائتلاف واستمرار المفاوضات بين نتنياهو و"علم التوراة"

نتنياهو توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، "الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، و"نوعام"، و"شاس"، و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

ويشار الى آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع مدينة يافا، وتل أبيب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين .