الإطار النسوي للجهاد ينفذ مشروع توزيع كسوة أطفال في محافظات قطاع غزة

نفذ الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، بالتعاون مع جمعية أرض السلام الخيرية، مشروع "كسوة الشتاء للأطفال الفقراء" على مستوى قطاع غزة.

وأوضحت مسؤولة الإطار د. أسمهان عبد العال، أن المشروع استهدف قرابة ٢٥٠ طفلا فقيرًا، تم اختيارهم وفقًا لدراسة الحالات التي قام بها الإطار، مشيرةً إلى أن المشروع يهدف لوقاية الأطفال من البرد القارس والإحساس بالدفء.

وبينت د. عبد العال، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي ينفذها الإطار بالتعاون مع جمعية أرض السلام، لافتةً إلى أن الإطار لن يدخر جهدًا في دعم كافة الشرائح المحتاجة.