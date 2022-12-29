حرب "المسيّرات" تشتعل بين الكوريتين و"سيئول" تتوعد " بيونغ يانغ"

من المقرر أن يُجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات عسكرية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة لجارتها الكورية الشمالية.

وسيجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات بهدف تعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المتوقعة من كوريا الشمالية عبر طائراتها المسيرة.

وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.

وتعهد الجيش الكوري الجنوبي بتبني نهج "عنيف" لمواجهة التحدي الأمني المتجدد من قبل كوريا الشمالية، وهي التدريبات التي جاءت على خلفية فشل الجيش الجنوبي في إسقاط 5 طائرات مسيرة كورية شمالية انتهكت المجال الجوي لبلاده، يوم الاثنين الماضي، كما نقلت وكالة "يونهاب"، فجر اليوم الخميس، عن مسؤولين في العاصمة "سيئول".

وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء "بيونغ يانغ" سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.