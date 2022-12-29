أمريكا تطالب القادمين من الصين بتقديم اختبارات كورونا

أعلنت واشنطن، انها ستطلب من جميع القادمين من الصين جوا تقديم اختبار سلبي لمرض "كوفيد-19" اعتبارا من 5 يناير القادم.

وذكرت المصادر الأمريكية، إنه لدخول أراضي الولايات المتحدة سيكون من الضروري بالنسبة لكل شخص يتجاوز عمره السنتين، قادم من الصين، أن يقدم اختبار سلبيا لـ"كوفيد-19"، تم إجراؤه في غضون يومين قبل مغادرة المطارات الصينية.

وتتخذ الإدارة الأمريكية هذا الإجراء تحسبا لانتشار محتمل لمتحورات جديدة من فيروس كورونا مع تخلي الصين عن سياسات "صفر كوفيد" القاسية، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن الصين شهدت موجة من الاحتجاجات في نوفمبر الماضي ضد قواعد الحجر الصحي الصارمة، التي كانت تتبعها السلطات الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا.