هل هناك منخفضات جوية قادمة.. توقعات حالة طقس فلسطين يومي الخميس والجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو يوم غدٍ الخميس 29 ديسمبر 2022، صافياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد في نشرتها عبر موقعها الإلكتروني: إن الجو يكون صافياً وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، تتوقع الأرصاد أن يكون الجو صافياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.