عرض جديد لـ"رونالدو" من نادي أوروبي بعد قطع المفاوضات مع نادي النصر

أفاد وكيل أعمال كرستيانو رونالدو خورخي مينديز، اليوم الأربعاء، ، بقطع المفاوضات مع نادي النصر، بعد وصول عرض من نادي اوروبي يلعب حالياً في دوري أبطال أوروبا.

ورغم ما يتم تداوله بقرب حسم النصر السعودي لصفقة كريستيانو رونالدو، إلا أن انتقال ابن النجم البرتغالي، وتصريحات رئيس النصر يضفيان الغموض حول وجهة رونالدو.

وذكرت شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، أن ابن كريستيانو عاد لصفوف الملكي بعد 4 سنوات من مغادرته.

وارتبط ابن كريستيانو دائما بانتقالات والده، حيث رحل معه من ريال مدريد لصفوف جوفنتوس، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

ووفق الاعلام الاسباني، فقد أثار هذا الخبر جدلا كبيرا في إسبانيا، خاصة أنه قد يشير إلى احتمالية عودة الدون إلى ريال مدريد مجددا.

وما يضفي الغموض أكثر، حول وجهة النجم البرتغالي، تصريحات رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، الذي ردّ على اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي رونالدو، بالقول: "أن معظم ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن قرب إتمام الصفقة "غير صحيح".