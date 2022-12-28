سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، يراقب المصريون أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية والسوق السوداء، لاسيما في ظل تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني إضافة إلى الشيكل الإسرائيلي، حيث لم تشهد العملة المصرية انخفاضاً مثلما حدث هذا العام 2022، حيث شهد انخفاضاً تاريخياً أدى إلى تضخم الأسعار في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 خلال بداية التعاملات في البنوك

ويشهد سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي انخفاضاً تاريخياً هذه الأشهر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، وهو ما دفع المواطنون في جمهورية مصر العربية بترقب شاشات التداول المختلفة على مدار الساعة من أجل مراقبة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في ظل الانخفاض والارتفاع المتسارع الذي يطرأ على العملات في مصر، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار الآن مقابل الجنيه اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 خلال بداية التعاملات في البنوك.

كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء

وفي هذه الأيام، كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، لامس سعر الدولار في جمهورية مصر العربية بكل بلدانها، نحو ما يقارب من 25 جنيهاً بعدما كان أقل من 19 جنيها في مارس 2022، في البنوك الرسمية وشركات الصرافة المرخصة من الجهات الرسمية، بينما يتراوح سعره في السوق السوداء بين 28 و31 جنيهًا للدولار، بعد قرار رفع الفائدة الأخير بمعدل 3%، لذلك أسعار الجنيه في مصر مقابل العملات الأجنبية يحظى باهتمام ملحوظ هذه الآونة.

سعر الدولار في مصر السوق السوداء

واستقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، حيث وصل سعره في السوق السوداء نحو 28 جنيها مصريا لكل دولار واحد، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير على قيمة العملة الوطنية في مصر، مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكية، سعر الدولار في مصر السوق السوداء، وهو ما يعني أن تضخما سيطرأ على الأسعار وتصبح أكبر من قدرة المواطنين الشرائية، حيث إن قيمة الجنيه انخفضت كثيراً عما كانت عليه في شهر مارس الماضي 2022.

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وبعد أن تصدر البحث عن سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية الرسمية، لاسيما في البنك الأهلي المصري، وهو من أهم وأكبر البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، فإن النسا تترقب أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، ونضع بين أيديكم، سعر الدولار في مصر اليوم البنك الأهلي، حيث وصل سعر الدولار الواحد 25 جنيهاً مصرياً لليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 في البنك الأهلي المصري، سعر الدولار في مصر الخميس، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022.