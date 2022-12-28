تركيا: اعتقال خلية تعتزم تنفيذ عملية إرهابية

اعتقلت الأجهزة الأمنية التركية، اليوم الأربعاء، خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية، وذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات الأمنية لأنقرة ضد معاقل التنظيم في سوريا والعراق.

وذكر وزير الداخلية التركي، سليمان صوليو، بمؤتمر صحفي بإسطنبول :إنه تم القبض على "خلية مكونة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" في ولاية وان، كانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية كانت تتعقب الخلية المذكورة منذ فترة طويلة.

وأوضح: "الأمن التركي بادر لإلقاء القبض على الإرهابيين الـ 5، بعد رصده تلقيهم تعليمات من منطقة "كلاراش" الإيرانية، بتنفيذ عملية إرهابية في تركيا".

ولفت إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة لاسلكية، وهواتف، ومستندات رقمية وورقية ذات صلة بالتنظيم الإرهابي، مع أعضاء الخلية.