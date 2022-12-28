فيديو تساقط الثلوج في الكويت- حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس، معظم الناس في البلاد، لاسيما التي يمر عليها أربعة فصول في السنة، تنتظر حلول فصل الشتاء من أجل مشاهدة جمال هطول الأمطار والسماء ملبدة بالغيوم، ونزوج البرد والثلوج، واكتساء البلاد بالزائر الأبيض الجميل، فهم يعتبرون هذه المشاهد من أجمل اللحظات التي تمر عليهم في حياتهم، لكن هناك أثر سلبي أيضا عند اشتداد هطول الأمطار وارتفاع نسبة الثلوج، فإن بعض المناطق في الدول تغرق وتغلق الطرقات وتتوقف الأعمار وتسقط ضحايا عدة وإصابات وأضرار، فدولة الكويت سقط فيها ثلج لم تعدها البلد منذ التاريخ، وسنرفق لكم فيديو وصور وتفاصيل تساقط الأمطار والثلوج في الدولة الخليجية.

كم درجة الحرارة في الكويت اليوم

وفي صباح يوم أمس استيقظ الكويتيون على ظاهرة لم يعهدوها من قبل، فيديو تساقط الثلوج في الكويت- حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس، حيث شاهدوا من نوافذهم أو أثناء خروجهم من منازلهم متوجهين إلى أعمالهم أو جامعاتهم أو مدارسهم، البلاد مكتسية باللون الأبيض من شدة تساقط الثلوج على الكويت، وغطى الشوارع وانخفضت درجة الحرارة تحت الصفر، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كم درجة الحرارة في الكويت اليوم، لكي يشاهد الناس حجم تساقط الثلوج في الدولة الخليجية.

https://www.facebook.com/watch/?v=772883707504802 🛑لاول مرة فالتاريخ تساقط الثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر بالكويت الان ❄️❄️❄️❄️🌨️ Posted by ‎طقس جمهورية مصر العربية‎ on Tuesday, December 27, 2022

طقس الكويت اليوم الخميس

التساقط الغزير للثلوج أدى إلى إغلاق عدد من الطرق في دولة الكويت، وذلك بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد، طقس الكويت اليوم الخميس، حيث أعربت الأحوال الجوية في البلد الخليجي، عن خشيتها من أن تؤدي الثلوج وكميات الأمطار إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في بعض المناطق، فيما يصل ارتفاع الأمواج البحرية كثر من ٧ أقدام، حيث أعلنت حالة الطوارئ في العديد من البلدات في الكويت.

#امطار_الكويت 🤣

مو طبيعي اللي قاعدين يسونه والله 🙆🏻‍♂️🤣 pic.twitter.com/k7gooUKNRU — Essa Alomran 🇦🇷 (@essa_alomran) December 27, 2022

تساقط الثلوج في الكويت فيديو وصور

وفي دولة الكويت الخليجية، يستمر تساقط حبات البرد، تساقط الثلوج في الكويت فيديو وصور، والتي أدت إلى تكون ثلوج وبات المواطنون يصنعون منها أشكالا جميلة ويلهون بالزائر الأبيض كونهم لأول مرة يشاهدون كميات كبيرة من البرد والثلوج في بلادهم، حيث انتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في الشوارع والطرقات، ورفعت الجهات المعنية أقصى درجات الاستنفار تحسبًا لأي طارئ بسبب التقلبات الجوية، فيديو تساقط الثلوج في الكويت- حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس.