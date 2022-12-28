العاهل الأردني يُحذر: تجاوز الخطوط الحمراء في القدس يُخرج الأمور عن السيطرة

حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني، مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، المستوطنين المتطرفين من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس.

وأكد العاهل الأردني في مقابلة صحفية، أنّ المقدرة على التعامل مع هذا الأمر، ذلك أنّ "استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة".

وقال: "نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس"، معربا عن القلق من وجود تحديات تواجه الكنائس إثر السياسات المفروضة على الأرض".

ولفت إلى حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي من خلال التعاطف معها في فعاليات كأس العالم، مؤكداً أنه ما لم يكن هناك حل للصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، سيبقى الشارع العربي دوما متعاطفاً مع القضية الفلسطينية، "لذا علينا أن نتخذ خطوات بنّاءة بدلاً من الإجراءات الهدّامة".

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، ويعيثون فساداً فيه، وفي مدينة القدس، ويحاولون تدمير المقدسات الإسلامية وطمس الهوية الفلسطينية.