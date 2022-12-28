الخليل: إصابة شبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:57 م
28 ديسمبر 2022
غاز مسيل للدموع
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، إذ أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأدت إلى نشوب مواجهات مع شبان وإصابة شاب بجراح خطيرة، وجندي "إسرائيلي" بجراح وصفت بالطفيفة.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات