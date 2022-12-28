إيطاليا: إصابة 50% من الركاب القادمين على طائرتين من الصين بكورونا

كشفت الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إصابة 50% من الركاب القادمين على طائرتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، فرضت إيطاليا على القادمين من الصين الخضوع لفحص كورونا قبل دخول البلاد.

وألغت الصين اختبارات الحمض النووي للقادمين من الخارج اعتبارا من يوم 8 يناير القادم، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وذكر المصادر الاعلامية، أنه من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم. ويُنصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية.

ووفق الاعلام الغربي، فإنه ليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية، وفقا للبيان.