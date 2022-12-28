بالفيديو إصابة جندي "إسرائيلي" خلال مواجهات شمال الخليل

أصيب جندي "إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة، مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، إثر رشقه بالحجارة من قبل شبان، عقب اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال إذاعة جيش الاحتلال في تصريح لها: " أُصيب جندياً "إسرائيلياً بجروح خلال مواجهات في بيت أمر شمال الخليل".

وأضافت الإذاعة: "أصيب مجند بجروح طفيفة جداً، كما أطلقت قوة من الجيش النار على فلسطيني، بعد أن رشق القوات بالحجارة" على حد زعمها.

وأُصيب شاب بجراح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بعد استهدافه بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بإصابة شاب 20 عاماً برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل، وصفت جراح الشاب بالخطرة وغير المستقرة.

واقتحمت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، بلدة بيت أمر شمال الخليل، مساء اليوم الأربعاء، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وارتفعت وتيرة الأعمال الفدائية في الضفة والقدس المحتلتين، رداً على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين.