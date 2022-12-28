من هو يؤاف جالانت وزير جيش الاحتلال الجديد.. من هو وزير جيش الاحتلال الجديد ويكيبيديا، بعد أن انتهى رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الجديدة من تشكيل حكومته، وتقديمها إلى الكنيست غداً الخميس للمصادقة عليها، أعلن مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، عن تعيين وزير جديد لجيش الاحتلال خلفاً لبيني غانتس، حيث أعلنت وسائل اعلام عبرية عن تعيين الجنرال "يؤاف جالانت" وزيراً جديداً لجيش الاحتلال، فمن هو جالانت؟ ولماذا عينه نتنياهو وزيرا للحرب، هذه الأسئلة تراود الفلسطينيين، لذا سننشر لكم خلال هذه المقالة سيرته الذاتية عبر موقعنا الالكتروني.

من هو يؤاف جالانت ويكيبيديا

حكومة نتنياهو الجديدة تضم متطرفون كثر، من هو يؤاف جالانت وزير جيش الاحتلال الجديد.. من هو وزير جيش الاحتلال الجديد ويكيبيديا، حيث عدها مراقبون في الشأن الإسرائيلي أنها الأكثر تطرفا منذ احتلال الأرض الفلسطينية، وتشكيل حكومات "إسرائيلية" متعاقبة، حتى أن زيادة التطرف في حكومة نتنياهو دعا الأمريكان إلى الإعلان عن عدم التعامل مع المتطرف ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي الجديد، بسبب مواقفه المتطرفة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو يؤاف جالانت ويكيبيديا.

#حضارات_ميديا

الوحدة 8200: قرر نتنياهو رسمياً تعيين يوآف جالانت وزيراً للجيش. pic.twitter.com/HOobbu3TcF — Hadarat Media (@HadaratMedia) December 28, 2022

يؤاف جالانت السيرة الذاتية

وينشر لكم فريق العمل في هذه المقالة، يؤاف جالانت السيرة الذاتية، حيث إن وزير الحرب الجديد في الحكومة الأكثر تطرفاً "جالانت" (64 عامًا) عسكري سابق وسياسي "إسرائيلي"، اشتغل منصب رئيس القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، إضافة إلى منصب وزير البناء والإسكان ووزير استيعاب المهاجرين، إذ ولد "جالانت" في يافا، ودرس في جامعة حيفا، وبدأ خدمته العسكرية في عام 1977 كقائد لوحدة بحرية تسمى "فلوتيلا 13"، وانتقل يؤاف جالانت إلى ولاية "ألاسكا" الأمريكية بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية عام 1982، ليعمل حطابًا، ثم عاد إلى صفوف جيش الاحتلال بعد سنتين 1984 ليعمل قائدًا لسفينة عسكرية مقاتلة، وفي عام 1990 انتقل مع القوات البرية لجيش الاحتلال، ولاحقًا ترقى إلى قائد عام وأصبح السكرتير العسكري لرئيس وزراء الاحتلال لـ”أرئيل شارون” في عام 2002، وفي 2005 ترقى إلى رئيس القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، وانتخب "جالانت" لكنيست الاحتلال الإسرائيلي عام 2015، ضمن حزب “كلنا” بقيادة موشيه كحلون، إلا أنه انشق عنه وانضم لحزب "الليكود" عشية انتخابات الاحتلال في 2019، ويعد جالانت أيضا من أوائل العسكريين الذين قدموا من الخدمة العسكرية في سلاح البحرية، إلى رأس القيادة العسكرية البرية، إذ أنه عين عام 1994 قائدًا لفرقة جنين.

*الإعلام العبري* : رئيس وزراء الإحتلال المكلف "بنيامين نتنياهو" يقرر تعيين "يوآف جالانت" وزيراً للدفاع.‌‌



نتنياهو يبلغ يوؤاف غالانت رسمياً بأنه سيكون وزير الحرب في الحكومة المقبلة.#آخٌـبّـآرَآلَوُعَـدُآلَصِـآدُقَ — اخبار الوعد الصادق (@wdldq5) December 28, 2022

المهام العسكرية ليؤاف جالانت

المهام العسكرية ليؤاف جالانت، ولأن كل وزير حرب جديد في حكومة الاحتلال يفرض عضلاته على الفلسطينيين، ويفضل في معظم الأحيان، حيث إن الوزير الجديد لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يعتبر القائد العسكري المسؤول عن حرب 2008-2009، على قطاع غزة، وشارك في عدد من العدوانات على قطاع غزة ولبنانمن أبرزه، الانتفاضة الأولى 1987-1993، والمواجهات في الحزام الأمني جنوب لبنان 1982-2000، الانتفاضة الثانية 2000-2005، وعملية الشتاء الساخن 2006، من هو يؤاف جالانت وزير جيش الاحتلال الجديد.. من هو وزير جيش الاحتلال الجديد ويكيبيديا.