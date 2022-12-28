"وول ستريت جورنال" تثير الجدل بانصياع أوروبا لإملاءات أمريكا..!

قالت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الصراع في أوكرانيا أظهر اعتماد الدول الأوروبية على رأي الولايات المتحدة مما يثير تساؤلات حول سيادة هذه الدول.

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أوروبا لم تكن أبدًا موحدة ضد روسيا بهذا الشكل، ولكنها أيضًا لم تكن أبدًا معتمدة على الولايات المتحدة إلى هذا الحد".

وأوضحت أن دول أوروبا لسنوات عديدة لم تتمكن من إيجاد توافق في الآراء بشأن الموقف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت الخلافات أقل.

وأشارت إلى أن جميع الحلفاء الأوروبيين يجدون أنفسهم في تيار واشنطن، ويتفاعلون مع المسار الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رغم الاجماع من البرتغال إلى بولندا.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "على الرغم من حقيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي قد وعدوا أوكرانيا بالفعل بمليارات الدولارات، فلا يزال يتعين عليهم قراءة الإملاءات القادمة من واشنطن بشأن استراتيجية الأشهر المقبلة حول مقدار المساعدة وكمية الأسلحة التي يجب أن تتلقاها كييف وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها أوكرانيا".