إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت أمر واندلاع اشتباكات مع مقاومين

أُصيب شاب بجراح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بعد استهدافه بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بإصابة شاب 20 عاماً برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل، وصفت جراح الشاب بالخطرة وغير المستقرة.

واقتحمت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، بلدة بيت أمر شمال الخليل، مساء اليوم الأربعاء، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وارتفعت وتيرة الأعمال الفدائية في الضفة والقدس المحتلتين، رداً على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين.