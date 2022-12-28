ترشيح نائب "شاذ" لرئاسة الكنيست "الإسرائيلي"

ذكر الاعلام العبري، اليوم الأربعاء، أنه حزب "الليكود" قام بترشيح "أمير أوحانا" لرئاسة الكنيست، في خطوة صادمة.

ووفق الاعلام العبري، فأن أوحانا (46 عاما)، سبق أن شغل منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو أحد المقرّبين من نتنياهو وقيادي في حزب الليكود، ويعيش حياة مثليّ الجنس مع شاب من سكان تل أبيب هو رئيس مجموعة مثليي الجنس في حزب "الليكود"، وقد تبنّيا توأمًا.

وغرد نتنياهو عبر تويتر: "بالتوفيق لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا"، لم يُحدَّد بعد موعد إجراء الانتخابات لرئاسة الكنيست.

وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو رفضه تصريحات حلفائه ضد المثليين وتعهد بحمايتهم، مؤكدا أنه "لن يسمح بالتمييز ضد حقوق أي مواطن في إسرائيل".​​​​​​​