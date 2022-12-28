لأول مرة.. منظمات "إسرائيلية" تتعهد بمساعدة المحكمة الدولية لصالح فلسطين

تعهدت منظمات حقوقية "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء، بمساعدة المدّعي العامّ في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي في تحقيقه حول الحالة في فلسطين.

وقال مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إلى أن الرسالة المشتركة التي تم توجيهها، الثلاثاء، "هي الأولى من نوعها".

وأضاف: "وجّهت مجموعة من منظّمات حقوق الإنسان الناشطة في إسرائيل، أمس الثلاثاء، رسالة مشتركة، هي الأولى من نوعها، إلى كريم خان المدّعي العامّ في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، للإعراب عن دعمها لزيارته وللمضيّ قدمًا في التحقيق المتعلّق بإسرائيل".

وتابع المركز: "ويأتي ذلك في أعقاب الخطاب الذي ألقاه مؤخّرًا أمام جمعيّة الدول الأطراف في معاهدة روما".

ووقعت الرسالة منظمات: بتسيلم، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، أهالي ضدّ اعتقال الأولاد، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، يش دين، مقاتلون من أجل السلام، عدالة، أطبّاء لحقوق الإنسان-إسرائيل وتورات تسيدك (توراة الحقّ).

وأردفت: "موقفنا هو أنّ الجرائم ارتكبت بالفعل ولا تزال تُرتَكب وأنّ للمحكمة صلاحيّة التحقيق فيها والمقاضاة من جرّائها ونحن جميعًا مُلتزمون بمساعدة مكتبك في المضيّ قدمًا في التحقيق حول الوضع في فلسطين".

وأشارت مرحبة بزيارته التي لم يحدد موعدها، إلى أن "لإسرائيل تاريخ في رفض الوصول إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة من قبَل هيئات وخبراء دوليّين بظلّ هذه الظروف، ستكون لزيارتك ولإتاحة الوصول لفريق مكتبك أهمّيّة أكبر".