أمريكا وروسيا والصين يمتلكون أقوى وأضخم طائرات مقاتلة في العالم

تمتلك ثلاث دول عظمى أضخم قوة مقاتلات وطائرات حربية هجومية في العالم، حيث تنفذ هجمات متنوعة، برية وجوية.

وتنفذ تلك الطائرات المقاتلات، التي تمتلكها روسيا والصين والولايات المتحدة، مهاماً متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية، مما يربك أي خضم أو عدو.

ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ "جو - أرض" لمهاجمة أهداف برية وصواريخ "جو - جو" لمهاجمة الطائرات المعادية.

وتنوه إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكثر من 39 % من حجم المقاتلات الحربية والطائرات الاعتراضية في العالم، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 24%، تليها روسيا بنحو 16% من إجمالي حجم المقاتلات الحربية في العالم.

أما بالنسبة للطائرات الهجومية، فإن روسيا تمتلك نحو 35 في المئة من إجمالي الطائرات الهجومية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك نحو 37 في المئة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنحو 17 في المئة.

وتُير إحصائيات الموقع إلى أن عدد المقاتلات والطائرات الاعتراضية لدى القوات الجوية الأمريكية يصل إلى 1957 طائرة، تليها الصين بـ 1200 طائرة ثم روسيا بـ 772 مقاتلة.

أما فيما يتعلق بالطائرات الهجومية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 739 طائرة هجومية تليها روسيا بـ 738 طائرة ثم الصين بـ 371 طائرة.