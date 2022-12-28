أكثر من 57 قتيلاً وإصابات في اشتباكات مسلحة جنوب السودان

قُتل 57شخصاً، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، وأُصيب أكثر من 12 آخرين، خلال اشتباكات مسلحة عرقية في منطقة جونقلي شرقي السودان.

وهاجمت مجموعات مسلحة من شباب قبيلة النوير أفراد قبيلة المورلي العرقية في منطقة بيبور الكبرى الإدارية، وفق ما قال وزير الإعلام بيبور الأكبر أبراهام كيلانغ.

وقال كيلانغ: إن القتال بدأ يوم الأحد عندما هاجم شبان مسلحون من جونقلي قرية لأنام، أدان رئيس جمعية شباب مجتمع المورلي، ديفيد نجيرو، القتال وحث المنظمات الإنسانية على التدخل.

كما هاجم شباب "جونقلي" ثكنة عسكرية، فيما قال المتحدث العسكري الجنرال لول روي: إنه سيتم التعامل مع "التمرد" وفقاً لذلك.

في الآونة الأخيرة، حذرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مما تردد عن تعبئة شبان مسلحين من قبيلة النوير في منطقة جونقلي الكبرى.

وقالت: إن ذلك قد يؤدي إلى هجمات مسلحة يمكن أن تقوض مكاسب السلام الأخيرة التي تحققت من خلال التقارب بين زعماء ولاية جونقلي ومنطقة بيبور.