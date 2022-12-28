هنية محذراً: الاتجاهات السياسية لحكومة "نتنياهو"الجديدة ستضع المنطقة على صفيح ساخن

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن الأولوية لشعبنا في مواجهة أولويات الحكومة "الإسرائيلية "الجديدة هي المقاومة والوحدة.

وقال هنية في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الاستيطان سيُواجه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين ودولة الكيان المحتل من كل أرض فلسطين".

وشدد على أن الجميع يدرك أن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة الاحتلال وحكوماته خاصة الراهنة تضع الوضع برمته على صفيح ساخن، مؤكداً أن شعبنا وخاصة في القدس والضفة، ومسنودًا من جميع المناطق سيواصل إبداعات وطرق المقاومة.

كما أكد رئيس المكتب السياسي لحماس، أن شعبنا لن ترهبه التهديدات، وسوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا وتحرير أسرانا.