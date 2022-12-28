اسبانيا: سنتدرب آلاف الجنود الأوكرانيين   

أعلنت وزارة الخارجية الأسبانية، اليوم الأربعاء، أن مدريد ستدرب نحو 2400 جندي أوكراني على اراضيها سنوبا.

وحسب البيان، فإن التدريبات ستبدأ اعتبار من يناير المقبل، بحيث يتم تدريب 400 جندي أوكراني كل شهرين.

وذكر أن التدريبات ستشمل تفكيك المتفجرات، والرماية، والخدمات الطبية العسكرية.

وسلم الجيش الاسباني، أوكرانيا ما يزيد عن 40 شحنة مساعدات، شملت مساعدات إنسانية، وعسكرية، وطبية، ومولدات الطاقة، ومركبات خفيفة، وسيارات إسعاف، وفقًا للخارجية الاسبانية.

وكان بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاسباني، قد صرح في نوفمبر الماضي، أن بلاده دعمت صندوق المساعدات العسكرية الأوكراني، بقيمة 270 مليون يورو

وتضمن الدعم، تزويد كييف بأنظمة مضادة للصواريخ والدفاع الجوي بما فيها 6 قاذفات من طراز "هوك"، ونظام Aspide المضاد للطائرات.