صورة. مقتل لاعب سنغالي رميًا بالرصاص في فرنسا

لقى اللاعب السنغالي، عادل سانتانا ميندي مصرعه في جريمة إطلاق نار وقت في فرنسا.

وحسب بيان صادر عن نادي أوباني الفرنسي، فإن اللاعب ميندي (22 عاما) الذي يلعب بالدرجة الرابعة الفرنسي قتل بالرصاص ليلة الجمعة الماضي في منطقة الدائرة ( 14) بمرسيليا.

وأكد النادي الفرنسي، أن اللاعب الراحل "سيترك فراغا كبيرا وسيبقى إلى الأبد واحد منا".

من جهته، أشارت الشرطة الفرنسية، إلى أنها لقت في المكان الجريمة بقايا 27 طلقة نارية أطلقت على المجني عليه.

وذكرت الشرطة، في بيان لها، ان القتلة فروا من المكان في سيارة من طراز "أودي".

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