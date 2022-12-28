قاسم: مناورة الركن الشديد 3 تأكيد على جاهزية فصائل المقاومة

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن مناورة "الركن الشديد 3" تأكيد على جاهزية فصائل العمل العسكري لكل التطورات في الساحة الفلسطينية، وجاهزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وأسرانا الأبطال، خاصة مع الحكومة الفاشية المقبلة لدى الاحتلال.

وقال قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن المناورة تأكيد على مركزية العمل الوحدوي المشترك لدى فصائل العمل العسكري، وقدرة خيار المقاومة على جمع الموقف والكلمة".

وشدد على ضرورة العمل الميداني المشترك والتنسيق في العمل المقاوم في كل المدن الفلسطينية، فهذه المناورة رسالة وحدة حقيقية لشعبنا في كل أماكن تواجده.

وأوضح قاسم أن قضية الأسرى كانت حاضرة في المناورة وتفاصيلها، وهي قضية مركزية لقوى المقاومة حتى كسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.