رابط الفحص: تفاصيل تحديث الألوان الخاص تصاريح عمال إسرائيل الجديد 2023

تفاصيل رابط تحديث الألوان الخاص بالتصاريح في الداخل المحتل الجديد 2022 ، وعلى محرك جوجل الشهير يبحث الالاف من الاشخاص في قطاع غزة عن الرابط الخاص بتحديث الالوان للتصاريح من أجل العمل في الداخل ونتيجة لذلك قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع الذي سجل فيها المحرك الشهير عمليات بحث مستمرة وتأتي هذه المقالة حول التصاريح ضمن سلسلة مقالات نعكف عليها يوميا ونضع فيها كل مستجد صادر من وزارة العمل من بيانات واخبار وكانت سلطة الاحتلال قد سمحت في وقت سابق أي ما يقارب أكثر من 6 شهور في السماح لسكان القطاع ونطلب منكم المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهو التالي:

رابط تحديث الألوان الخاص بالتصاريح في الداخل المحتل الجديد 2022

ونشير لكم بعد هذه المقدمة إلى أن وزارة العمل في القطاع نشرت تحديثا لرابط الالوان الخاص بتصاريح العمال في الداخل حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا ، وبمجرد الضغط عليها سوف تظهر لكم وتظهر عبر الرابط 5 ألوان عند فحص طلب تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد على النحو التالي:

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة عن التفاصيل التي توصلكم اياها بشأن تحديث الالوان الخاص بالتصاريح في الداخل المحتل : أولا: اللون الأخضر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة] ، واللون الأصفر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية] واللون البرتقالي [الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط] واللون الأحمر [الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد] واللون الأزرق [ الاسم مسجل حديثاً ويحتاج الكثير من الوقت] واللون الأسود [الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح].

تحديث الألوان الخاص بالتصاريح في الداخل المحتل

رابط التسجيل في التصاريح للعمل في الداخل المحتل

وحتى ديسمبر الجاري أصدرت سلطات الاحتلال 17 ألف تصريح عمل ، وفي هذا الإطار سوف نضع بين ايديكم ابرز شروط التسجيل للحصول على تصريح عمل في إسرائيل أن يكون المتقدم متزوجًا، وعمره يزيد عن 26 عامًا.

كما وأنه من بين الشروط حول التسجيل في التصاريح العمل بالداخل المحتلة ألا يكون موظفًا أو صاحب دخل ثابت وألا يكون عليه منع قضائي من السفر ، ورغم هذه الشروط التي انطبقت على الكثيرين إلا أن الاحتلال رفض المئات منهم .

وعبر رابط التسجيل لتصاريح العمل في اسرائيل فقد سجل حتى شهر سبتمبر ايلول الماضي أكثر من 130 الف شخص ممن انطلقت عليهم الشروط ، كما ونلفت انتباهكم إلى الاحتلال يقوم في تسليم تصاريح العمال عبر ارسال رسالة sms ومن خلال مديريات وزارة العمل في المحافظات الخمسة .

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وكانت وزارة العمل في غزة قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها : "نعلمكم أن الرسائل المرسلة من هيئة الشؤون المدنية ليست تصريح بالسفر للعمل". وأشارت العمل ، إلى أنه "سيتم إرسال رسائل نصية من الوزارة لتتمكنوا من الخروج بعد استيفاء الإجراءات الحكومية اللازمة". وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل رابط تحديث الألوان الخاص بالتصاريح في الداخل المحتل الجديد 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .