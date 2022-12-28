"إنزو فيرنانديز" يتلقى عرضاً يصعب استمراره مع "بنفيكا"

قرر تشيلسي اتخاذ خطوة جادة نحو إنزو فيرنانديز (21 عاما) نجم بنفيكا ولاعب المنتخب الارجنتيني، خاصة مع اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي بضم اللاعب.

ويمتلك فيرنانديز شرطا جزائيا قيمته 105 ملايين جنيه إسترليني، لكن تشيلسي على استعداد لتجاوز هذا الرقم، لضمان ضم اللاعب، وبرز فيرنانديز بشكل واضح في مونديال قطر، وساهم بقوة في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم، كما حصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي قدم عرضا لضم فيرنانديز بقيمة 130 مليون يورو (115 مليون جنيه إسترليني).