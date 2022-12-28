الليكود ينتخب رئيسًا جديدًا للكنيست

انتخب حزب الليكود اليميني صاحب الأغلبية البرلمانية، اليوم الأربعاء، رئيسًا جديدًا للبرلمان "الاسرائيلي" -الكنيست- خلفًا لياريف ليفين.

وحسب هيئة البث العبرية، فإن الليكود انتخب أمير اوحانا رئيسا للكنيست، ويأتي انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين (من حزب الليكود) استقالته.

وفي أوائل ديسمبر الحالي انتخب اوحانا رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكي ليفي من حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، وفقًا للهيئة.

وحقق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال المكلف، وشركاؤه، فوزًا في الانتخابات العامة الشهر الماضي، بـ 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ120، ما يمنح نتنياهو فرصة تشكيل حكومة أغلبية.