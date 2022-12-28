نشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الخميس عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (29 ديسمبر)

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المتبقية من كشف الحافلة التاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/41)هنـــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/50)هنـــــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

كما دعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده و أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.