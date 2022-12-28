تحديث رابط الألوان الخاص بالتصاريح في الداخل المحتل

نشرت وزارة العمل في قطاع غزة اليوم الأربعاء 28/12/2022، تحديثاً لرابط الألوان الخاص بتصاريح العمال في الداخل المحتل.

ونشرت وزارة العمل رابطاً يمكن من خلاله معرفة التحديث الجديد للألوان.

وتظهر عبر الرابط 5 ألوان عند فحص طلب تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد على النحو التالي:

اللون الأخضر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة]

اللون الأصفر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية]

اللون البرتقالي [الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط]

اللون الأحمر [الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد]

اللون الأزرق [ الاسم مسجل حديثاً ويحتاج الكثير من الوقت]

اللون الأسود [الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح]

ويمكن رؤية تحديث الألوان من هنا