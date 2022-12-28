الأغوار: مستوطنون يستولون على قطعة أرض ويقيمون عليها حضيرة أبقار

أقام مستوطنون، حظيرة أبقار على قطعة أرض استولوا عليها تبلغ مساحتها ألف متر مربع، غرب خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، أن الأراضي التي أقيمت عليها الحظيرة مملوكة لمواطنين من طوباس ويزرعها أصحابها بالمحاصيل البعلية كل عام.

ويتخوف الأهالي من أن تكون هذه الحظيرة مقدمة لإنشاء بؤرة استيطانية رعوية جديدة في المنطقة، كما حدث عند إنشاء غالبية البؤر الاستيطانية الرعوية في مناطق الأغوار، والتي تبدأ عادة بحظيرة لتربية المواشي ثم تتحول إلى بؤرة تستولي على المساحات الزراعية والرعوية المحيطة بها وتغلقها بشكل كامل أمام المواطنين.