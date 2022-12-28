مهجة القدس: مصلحة السجون تنقل الأسير انفيعات من عزل أيالون إلى عزل الشارون

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاربعاء 28/12/2022، أن ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت الأسير قيصر يعقوب عبد الجبار انفيعات (22 عامًا) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، من عزل سجن أيالون إلى زنازين العزل الانفرادي بسجن الشارون.

وأفاد الأسير قيصر انفيعات في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه بتاريخ 15/12/2022م، قامت إدارة سجن أيالون بنقله من العزل إلى قسم يسمى (الشمور)، وأرادوا إدخاله عند شخص لا يعرفه، فرفض ذلك وأخرجوه إلى الزنازين لمدة ستة أيام بسبب رفضه الدخول، وبعد ذلك نقلته مصلحة سجون الاحتلال إلى سجن الشارون، وبسبب رفضه الدخول إلى غرفة لا يعرف الشخص المتواجد فيها نقلته إدارة السجن إلى قسم الزنازين الانفرادية، وهو لا يعرف سبب كل ما حدث معه.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير قيصر انفيعات بتاريخ 02/11/2021م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة حمل وحيازة وصنع سلاح، وأصدرت ما يسمى محكمة سالم العسكرية حكمًا بحقه بالسجن 22 شهرًا وغرامة مالية 2000 شيكل، وسبق أن أمضى عامين في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأشارت مهجة القدس إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير قيصر انفيعات إلى العزل منذ اعتقاله بدون أي سبب، معتبرةً أن قرار استمرار عزله منذ اعتقاله بمثابة انتقام من شقيقه الأسير المجاهد مناضل انفيعات أحد أبطال عملية انتزاع الحرية عبر نفق من سجن جلبوع بتاريخ 06/09/2021م.