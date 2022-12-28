للمرة الثالثة على التوالي ..الاحتلال يُعيد فتح عبارات المياه شرق المحافظة الوسطى

أعادت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 28/12/2022 ، لليوم الثالث على التوالي ، فتح عبارات المياه وسط القطاع .

رئيس بلدية الزوايدة سامي أبو محيسن، أكد أن الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية بفتح السدود وعبارات المياه، وخاصة ان فتحه خلال المنخفض الماضي مما أدى لغرق عدد من المنازل والمناطق الزراعية غرب منطقة الوادي.

وبين أبو محيسن أن الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية في وسط القطاع بفتح السدود وفتح عبّارات المياه والصرف الصحي مما تسبب في غرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وتجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين.

