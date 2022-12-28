هيئة الأسرى: ثلاث أسيرات خضن إضرابا مفتوحاً احتجاجاً على ظروف السجن الصعبة

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء ونقلاً عن محامية الهيئة حنان الخطيب، بأن كلاً من الأسيرة المقدسية شروق دويات(25 عاماً)، والأسيرة نورهان عواد(24 عاماً)، والأسيرة ميسون موسى(27 عاماً)، خضن إضرابا مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع ولغاية 14/12/2022، وذلك احتجاجاً على الإجراءات القمعية واللاإنسانية التي تتخذها إدارة سجن الدامون بحق الأسيرات، ومن أجل انتزاع مطالبهن، في حين قمن جميع الأسيرات بإرجاع ثلاث وجبات وعدم الوقوف على العدد.

وتقول ممثلة الأسيرات مرح باكير(23 عاماً):" تم إغلاق القسم من قبل إدارة السجن ومنعونا من الاتصال بالأهل، ودخلت قوات القمع على الغرف وقامت بسحب جميع الأدوات الكهربائية حينها".

وأشارت الهيئة بأن إدارة السجن تتعمد التضييق على الأسيرات الفلسطينيات، خاصة في ظل فصل الشتاء، حيث تعج غرفهن بالرطوبة وانتشار الحشرات، والنقص بالأغطية والملابس الشتوية كما وتشتكي الأسيرات من سوء الطعام كماً ونوعاً، ومن حالات الإهمال الطبي وسوء المتابعة، وانعدام الفحص المخبري، وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية.

يشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 31 أسيرة متواجدات في سجن "الدامون".