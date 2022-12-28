بصمة للكشف عن مرتكبي الجرائم..4 براءات اخــتراع في العام 2022 تعلن وزارة الاقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، تسجيلها 4 براءات اختراع لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية اليوم الاربعاء28/12/2022، خلال العام الجاري في مجالات الصحة العامة والذكاء الصناعي وتركيب البيوت المتنقلة وصناعة الديكورات.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن المخترع ابراهيم محمد ابو عقيل سجل براءة اختراع في مجال الكشف عن مرتكبي الجرائم في ميدان التحقيق، من خلال بصمة حركة ناصية رأس الإنسان أثناء السير من خلال رصدها بنقطة واحدة.

واجرى المخترع تجربة على (179) شخصا متطوعا ليتبين أن لكل فرد موجة حركة ناصية رأس واحدة وهي الموجة التي تصنعها حركة ناصية رأس الشخص أثناء السير وهي بصمة مميزه له.

وتبين من التجربة أنه لا توجد موجة حركة ناصية رأس متطابقة تماما مع موجة حركة ناصية رأس أخرى، فلا يوجد موجة حركة ناصية رأس متطابقة تماما لفردين مختلفين، الامر الذي عزز من الفرضية وصولاً الى هذا الاختراع الذي يساهم في الكشف المبكر عن الجرائم عند وقوعها.

وبينت الوزارة في بيانها ان المخترع محمد رباح محمد سالم سجل براءة اختراع في مجال تركيب البيوت المتنقلة عبارة عن عمود مربع مفتوح من الاربع اتجاهات وكل أربع أعمدة تكون وحدة والوحدة تضاف لها وحدة أخرى أو عدد من الوحدات ملاصقة لها بالشكل المرغوب أو تٌم اضافة وحدات على شكل طوابق حسب المرغوب.

وأشارت الوزارة إلى الاختراع الثالث عبارة عن كورنيش انارة مخفية للمخترع بلال شداد تيسير سليم عبارة عن كورنيش على شكل ملقط يتم ادخاله في الجبس لتسهيل عملية التشطيب والسرعة في العمل بشكل متناسق وجمالي لمنظر الديكور، يمكن لصقه بمواد لاصقة كالسيلكون او ما شابه من مواد اخرى .

وبخصوص الاختراع الرابع عبارة عن منتج للعناية بالفم من قبل المخترع لورينزو ايميليانو بويوتشي من ايطاليا، يتعلق الاختراع بمنتج للعناية بالفم ، مثل غسول للفم ، أو هلام لدواعم الأسنان أو معجون أسنان يشتمل على الكلورهيكسيدين وحمض نووي ريبوزي منقوص الاكسجين من الصوديوم.

ويعمل المنتج العناية بالفم المذكور تأثيرًا مضادًا للبكتيريا فعالًا ضد التهاب اللثة واللبقعة البكتيرية والتهاب دواعم الأسنان جنبًا إلى جنب مع نشاط شفاء ومضاد للالتهابات والذي ، علاوة على ذلك ، يقاوم الإجهاد التأكسدي للحد من ظهور وتطور تهيج الغشاء المخاطي للفم و يعزز الاغتذاء الخاص بها.

وبينت الوزارة في بيانها ان 7 طلبات براءات اختراع تم ايداعها في العام الجاري تخضع حالياً للمراجعة والفحص والتقميم تمهيداً لاتخاذ القرار حيالها.

يذكر أن عدد براءات الاختراع المسجلة رسمياً لدى وزارة الاقتصاد الوطني نحو 195 براءة اختراع في مجالات متنوعة، منها: الصحة، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات.