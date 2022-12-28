عمليات انتفاضة الأقصى عام 2000م

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ونحن ننتقل إلى توثيق وأرشفة عمليات الجهاد الإسلامي في انتفاضة الأقصى والتي كان السبب الأساسي لها هو زيارة شارون للمسجد الأقصى بتاريخ 28/09/2000م وما رافقه وتلاه من أحداث دامية أدت إلى ارتقاء شهداء وجرحى وننوه أننا قمنا بتوثيق المرحلة الماضية ومنذ بداية العمل العسكري أوائل الثمانينات مرورًا بانتفاضة الحجارة ومجيء السلطة الفلسطينية، ولاحظنا أن حركة الجهاد الإسلامي نجحت أيما نجاح في عمليات ولم يكتب التوفيق في عمليات أخرى ولهذا علينا دراسة هذه العمليات ومعرفة أسباب النجاح وأسباب عدمه آخذين في عملنا كل ما هو سبب في النجاح ومتلافين كل ما له جوانب سلبية علّ الله يكلل عملنا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، وقد واجهنا صعوبة كبيرة في التوثيق أحيانًا بتحديد التاريخ الدقيق للعملية وأحيانًا أخرى في وجود وثيقة تؤكد هذه العملية سواء من الإعلام العبري أو العربي (صحف _ روابط لمواقع إخبارية _ نشرات أخبار إذاعية أو تلفزيونية _ لقاء مع منفذ العملية) وسنستمر رغم الصعوبات لتوثيق العمليات التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في انتفاضة الأقصى وباكورتها عملية استشهادية تفجيرية على دراجة هوائية نفذها الاستشهادي المجاهد نبيل العرعير بتاريخ 26/10/2000م.