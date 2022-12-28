استهداف أراضي المواطنين شرقي بلدة الفخاري

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 28/12/2022، أراضي المواطنين الزراعية شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية أطلقت النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة الفخاري.

وأجبر إطلاق النار المزارعين لترك أراضي الزراعية، خشية على حياتهم، مع استمرار الاستهداف اليومي للمزارعين والصيادين في عرض البحر.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المزارعين والصيادين بشكل يومي، في استهداف واضح لقوت يومهم والتنغيص عليهم في عملهم ورزقهم.