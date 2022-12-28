مناورة عسكرية للغرفة المشتركة بغزة وتجهيز موقع عسكري خاص بها

قال مصدر مسؤول في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الغرفة المشتركة تجهز موقعاً عسكرياً جديداً يحمل اسم موقع" الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية" شمال قطاع غزة، فيما تستعد لتنفيذ مناورة.

وأفاد المصدر المسؤول في تصريح صحفي، أن الموقع تم تجهزيه شمال قطاع غزة، وسيخصص لأعمال التدريب والمناورات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأوضح أن الغرفة المشتركة ستفتتح الموقع بالتزامن مع بدء فعاليات المناورة المشتركة الركن الشديد "3".

وتأتي مناورة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بعد يوم واحد من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناورة عسكرية في المستوطنات المحاذية لـ"قطاع غزة" تخللها حركة نشطة لآليات الاحتلال وانفجارات قوية وكبيرة.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، نفذت الغرفة المشتركة مناورة عسكرية باسم "الركن الشديد 2"، بمشاركة 12 جناحا عسكريا، وصفت حينها بأنها "الأولى والأكبر من نوعها في قطاع غزة"، وشهدت كثافة في التجارب الصاروخية تجاه البحر، فضلاً عن أنشطة عسكرية متنوعة برا وبحرا وجوا.