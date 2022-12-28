أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 28 ديسمبر 2022- سعر الذهب بالريال السعودي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية على نحو طفيف خلال تداولات الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تزامنا مع صعود المعدن "النفيس" عالميا وتراجع الدولار، حيث تمتلك السعودية ثروات معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، تعادل قيمتها 16 مليار برميل من النفط.

وبدأ العمل على استثمارها وتطويرها بالفعل بعد دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على المعادن تحولات هيكلية.

والطلب العالمي على المعادن يشهد تحولاً هيكلياً مع تزايد الحاجة إلى العديد منها في الصناعات المرتبطة بتحول الطاقة والطاقات المتجددة، ولذلك تتجه الأنظار إلى دول قليلة لا تزال لديها احتياطيات ضخمة غير مستثمرة، ومنها السعودية التي تعوّل على قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

تقدر ثروة المملكة المعدنية بنحو تريليون وثلاث مئة مليار دولار، أي ما يعادل ثمن 16 مليار برميل من النفط عند المستويات الحالية للأسعار.

أضخم الاحتياطيات المقدّرة هي للفوسفات بقيمة 321 مليار دولار، ثم الذهب بنحو 229 مليار دولار، والنحاس بقيمة 222 مليار دولار، والزنك بنحو 138 مليار دولار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - دون احتساب المصنعية- اليوم في السعودية نحو218.73 ريال (58.19 دولار)، مقابل 217.58 ريال (57.86 دولار)، في ختام تعاملات أمس الإثنين بحسب منصة جولد برايس توداي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 164.05 ريال (43.64 دولار)، مقابل 163.19 ريال (43.40 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو 191.39 ريال (50.92 دولار)، مقابل 190.38 ريال (50.63 دولار) أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1523 ريالا (405.04 دولار).

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

وأطلقت السعودية أحد أكبر برامج المسح الجيولوجي في العالم في الدرع العربي بقيمة تتجاوز ملياري ريال، كما أطلقت المملكة برنامج الاستكشاف المسرع وأعلنت عن 3 مشاريع، رسا أحدها في الخنيقية على تحالف محلي - أجنبي بقيمة 256 مليون ريال.

كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فرص لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات تهدف إلى دعم وتصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، وجذب استثمارات في قطاع الحديد والصلب بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المُسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

وصعد الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر/ أيلول، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وخفض المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما. ومع ذلك، أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1025.36 دولار ، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.