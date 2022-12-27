أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28 ديسمبر 2022-سعر الذهب بالجنيه

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر على نحو كبير خلال مستهل تداولات الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022، رغم ارتفاع المعدن "النفيس" عالمياً في أمريكا وآسيا.

وثمة فرصة جيدة في أن يكون لسوق الذهب حركة كبيرة، وأنه لن تكون نسبة الزيادة في أسعار المعدن الأصفر 10% أو 20% فقط، بل ستحقق حركة ارتفاعات جديدة بسبب احتمالية إبطاء العديد من البنوك المركزية وتيرة رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتواجه مصر حالة من اضطراب الأسعار في سوق الذهب؛ جراء مضاربات في الأسواق الموازية على أسعار الدولار الذي يؤثر كثيرا على أسعار الذهب، مما دفع شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى تعليق إعلان الأسعار لأكثر من مرة لحين ضبط الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تداولات صباح الأربعاء 28ديسمبر/ كانون الأول 2022 ليهبط إلى مستوى 1748.5 جنيه للشراء، و1782.75 جنيه للبيع، مقابل 1885.75 جنيه للشراء، و1914.25 جنيه للبيع أمس، بحسب موقع آي صاغة لتداول المعدن النفيس إلكترونياً.

ونزل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر خلال مستهل تداولات الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ليسجل 1311.5 جنيه للشراء، و1337.25 جنيه للبيع، مقابل 1414.25 جنيه للشراء، و1435.75 جنيه للبيع أمس بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 1530 جنيه للشراء، و1560 جنيه للبيع، مقابل 1650 جنيها للشراء و1675 جنيها للبيع أمس، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم نحو 13665 جنيها.

وجاء سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 13615 جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المُسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

وصعد الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر/ أيلول، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وخفض المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما. ومع ذلك، أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1025.36 دولار ، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.