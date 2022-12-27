أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 27 ديسمبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال مستهل تعاملات صباح الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، استقراراً رغم توقعات صعود المعدن النفيس عالمياً، لمستويات قياسية في 2023.

ويتوقع كبير مسؤولي الاستثمار لدى سويس آسيا كابيتال، يورغ كينر، ارتفاعاً في أسعار الذهب قرب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) خلال عام 2023، بدفع من ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود التي تجعل الأسواق متقلبة، حيث قد يتراوح سعر الذهب بين 2500 دولار و4000 دولار في ظل هذه التطورات.

وثمة فرصة جيدة في أن يكون لسوق الذهب حركة كبيرة، وأنه لن تكون نسبة الزيادة في أسعار المعدن الأصفر 10% أو 20% فقط، بل ستحقق حركة ارتفاعات جديدة بسبب احتمالية إبطاء العديد من البنوك المركزية وتيرة رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس

سعر الذهب في الأردن اليوم

استقر سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند مستوى 41.04 دينار (57.86 دولار)، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن عند نفس مستواه السابق مسجلا 35.91 دينار (50.63 دولار) أي نفس السعر الذي بلغه خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 30.78 دينار (43.40 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 287.3 دينار (405.04 دولار).

كما سجل سعر أونصة الذهب نحو 1276 دينارا (1800 دولار).