سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 28 ديسمبر 2022- تباين سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه في مصر، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية والصرافات.

واقترب سعر الدولار في مصر هذه الأيام من 25 جنيهاً بعدما كان أقل من 19 جنيها في مارس/ آذار الماضي، فيما يتراوح سعره في السوق السوداء بين 28 و31 جنيهًا للدولار، بعد قرار رفع الفائدة الأخير بمعدل 3%، وتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات من البنك المركزي لضبط وإحكام التعاملات بالنقد الأجنبي داخل مصر، والسيطرة على السوق السوداء، وتحذير المتلاعبين بالدولار من داخل مصر أو من خارجها بعقوبات صارمة تصل إلى حد السجن 3 سنوات وغرامات قاسية تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وتحتاج مصر إلى نحو 14 مليار دولار إضافية لإعطاء دفعة جديدة لإصلاح الاقتصاد وسد العجز الناتج عن نقص العملة الأجنبية في البلاد.

وأعلن صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موافقته على تقديم قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وحسب الصندوق التزمت الحكومة المصرية بموجب هذا الاتفاق بتعويم جديد للجنيه المصري في وقت تزداد فيه حدة أزمة نقص الدولار في السوق.

وتقول الحكومة المصرية أنها تهدف من خلال الاتفاق إلى "تحقيق الاستقرار المالي ودفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحفيز النمو المستدام".

ومن جانبه، قال الرئيس المصري مخاطبًا الشعب المصري، يجب تكاتف الجميع لتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد نتيجة نقص العملة الأجنبية الدولار، مؤكدًا أن الدولة تفعل كل ما في وسعها لتوفير السلع، وتم الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار خلال ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما استشهد الرئيس المصري ببيان مجلس الوزراء عن بيانات البضائع في الموانئ المصرية قائلًا إن هناك بضائع بنحو 9.5 مليار دولار سيتم الإفراج عنها خلال أيام، وموجهًا حديثه للبنك المركزي والبنوك قائلًا، خلال 5 أيام يتم توفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتباين سعر الدولار في مصر في التعاملات الصباحية اليوم لدى البنك المركزي المصري؛ ليتداول منخفضًا عند مستوى 24.68 جنيه للشراء، ومرتفعًا عند مستوى 24.76 جنيه للبيع، مقابل 24.69 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، كانت السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة تشير إلى أرقام غير مسبوقة للدولار بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً وتصل إلى 38 جنيهاً في مناطق الصعيد، وذلك قبل أن يتراجع الدولار في السوق السوداء بمتوسط 9 دولارات، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض لمصر.

وتمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية، بل وصل الأمر إلى حد ممارسة نشاط السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتجه التجار وأصحاب الأعمال إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بأي سعر حفاظاً على صفقاتهم التجارية وعملائهم، لكن من المتوقع أن تهدأ وتيرة الارتفاعات بعد موافقة صندوق النقد الدولي رسميًا على البرنامج التمويلي الجديد للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 24.70 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدولار اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بقي سعر صرف الدولار في باكورة تعاملات بنك مصر اليوم، عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (cib)

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) صباح تعاملات اليوم، نحو 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيها و27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

ومنذ أيام تجددت أزمة قوائم انتظار البنوك من المستوردين للحصول على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، مع تجدد أزمة شح الدولار وظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية. وعلى خلفية أزمة شح الدولار في السوق الرسمي، فقد اتسعت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية خلال الأيام الماضية.

لكن بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 3% لتهدئة الأسواق واحتواء الضغوط التضخمية، وما تبعها من إجراءات لضبط تعاملات النقد الأجنبي بالأسواق، هدأت وتيرة التعاملات بالسوق السوداء؛ حيث شهد الدولار تراجعًا بتعاملات البيع والشراء بما يترواح 8 – 10 جنيهات، ليتداول بين 29 و31 جنيهًا.