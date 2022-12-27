ارتفاع عدد ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 شخصاً

قالت السلطات الأمريكية، أن عدد قتلى الصقيع الشديد والعاصفة الثلجية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 62 شخصًا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أنه "كان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط بعد أيام من الطقس المتجمد من "عاصفة القرن" التي أسفرت عن 62 حالة وفاة على الأقل".

يشار إلى أنه تم العثور على أكثر من نصف القتلى في مقاطعة إري بنيويورك، حيث تقع مدينة بوفالو، والتي تلقت إحدى أشد ضربات الإعصار.

وفي غضون ذلك، وبحسب قناة "دبليو أي في بي" التلفزيونية، فقد تم تسجيل حالات نهب في مدينة بوفالو، وتم اعتقال العديد من الأشخاص، بدأ نشر مقاطع فيديو لحالات النهب في المتاجر المحلية بنشاط على الشبكات الاجتماعية

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق حالة الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية في ولاية نيويورك.

في المجموع، تم الإبلاغ عن الوفيات في 12 ولاية: كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.

وقالت الأرصاد الجوية إن الثلوج تساقطت بما يقرب من أربعة أقدام في مطار بوفالو بحلول يوم الأحد في 25 ديسمبر/ كانون الأول، وأنها تتراكم بمعدل 2 إلى 3 بوصات في الساعة.

وأضافت أن ما يصل إلى تسع بوصات أخرى من الثلوج قد تتساقط في بعض المناطق بغرب نيويورك حتى مساء اليوم الثلاثاء.