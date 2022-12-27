احتجاز جرارين زراعيين في الأغوار الشمالية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:58 م
27 ديسمبر 2022
قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في الأغوار.jpg
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قالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت مساء اليوم الثلاثاء 27/12/2022، جرارين زراعيين في قرية المالح بالأغوار الشمالية بالضفة المحتلة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة:" إن قوات الاحتلال احتجزت جرارين زراعيين، تعود ملكيتهما لكل من صهيب برهان دراغمة، وأحمد عبد الرحمن ارشيد، أثناء عملهما في المالح بالأغوار الشمالية."

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال كثفت حملتها على الجرارات الزراعية للمواطنين الفلسطينيين أثناء عملها في الأغوار الشمالية، واستولت على العديد منها، وذلك لمنع المواطنين من فلاحة أراضيهم في محاولة منها لترحيلهم عنها والاستيلاء عليها.

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