نصائح مهمة للتعامل مع ابنك خلال فترة الامتحانات..!

مع الإقبال على فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، تشتد البيوت توتراً عالياً وتعيش العائلات فترات عصيبة والتي يشعر فيها الطلاب بالتوتر، لذلك هم بحاجة لتحسين حالتهم النفسية والتخفيف عنهم، ولتحقيق ذلك نستعرض في هذا التقرير، نصائح للآباء للتعامل مع أبنائهم الطلاب خلال فترة الامتحانات، وفقاً للنصائح التي أشار إليها الدكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوك .

نصائح مهمة

تهيئة ظروف مناسبة:

يجب على الأسرة تهيئة ظروف مناسبة للأبناء تتسم بالهدوء والخصوصية لتحقيق أكبر معدل من التحصيل العلمي والاستقرار النفسي.

الحد من معدل التوتر:

في كثير من الأحيان ينتقل توتر الأم أثناء فترة الامتحانات إلى الأبناء وهذا ليس في صالحهم ويسبب لهم التوتر وعدم التركيز، لذلك يجب أن تتمتع الأسرة بمزيد من الهدوء على الأقل أمام أبنائهم خلال فترة الامتحانات.

النوم الصحي:

يجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 7 ساعات يومياً متصلة أو متقطعة، لأن النوم هو الوسيلة الوحيدة لإراحة المخ وتجديد شحن الطاقة، مما يساعد على ثبات المعلومة والمادة العلمية، لذلك يجب على الأسرة مساعدة أبنائهم في الحصول على نوم صحي هادئ.

الغذاء الصحي:

بعض الطلاب ينشغلون بالمذاكرة ويتوترون لدرجة تسبب في نسيانهم لتناول وجبات الطعام، مما يتسبب في سوء التغذية الذى يؤدي إلى النسيان المفرط وعدم التركيز، لذلك يجب على الأسرة مراعاة هذا ومراقبة أبنائهم وتوفير أطعمة صحية مثل الخضراوات الطازجة والفاكهة.

تجنب الأدوية المهدئة نهائيًا:

بعض الطلاب يلجأون مباشرة لتناول المهدئات دون استشارة طبيب مختص، لتقليل معدل التوتر، وهذا أمر بالغ الخطورة لأنه يؤثر على التركيز والقدرات الذهنية والاستيعابية لدى الطلاب، لذلك على الأسرة مراقبة أبنائهم، وتجنب تناولهم للمهدئات مهما زاد شعورهم بالتوتر، وبدلاً من ذلك يجب استشارة الطبيب المختص للتعامل معهم في هذه الحالة.

التحفيز:

تشجيع الأبناء بشكل مستمر وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم للوصول لأعلى درجات النجاح وحصولهم على مكافأة نظير تفوقهم.

دعم الجانب النفسي لدى الأبناء:

التحدث مع الأبناء خلال فترة الامتحانات يحسن من حالتهم النفسية ويساعدهم على التخلص من الطاقة السلبية ويشعرهم بالراحة.