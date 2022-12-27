الزبيدي يقرر التبرع بنخاعه الشوكي للأسير المريض بالسرطان دقة

أعلن إعلام الأسرى اليوم الثلاثاء 27/12/2022، عن طلب مستعجل قدمه الأسير زكريا الزبيدي للتبرع للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة.

وأفاد إعلام الأسرى أن الزبيدي قدَم طلباَ مستعجلًا لإدارة السجون الإسرائيلية للتبرع بنخاعه الشوكي للأسير المريض المصاب بالسرطان وليد دقة.

وكانت سناء سلامة، زوجة الأسير وليد دقة، أعلنت أن الفحوصات الطبية الأخيرة ووفقًا للتشخيص النهائي أظهرت إصابة زوجها بمرض التليف النقوي، مشيرةً إلى أن "الأسير مصاب بمرض التليف النقوي- Myelofibrosis، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم".

وهذا المرض بحاجة الى علاج دوائي وليس كيماوي، كما تضيف سلامة.

وتابعت إنه سيتقرر فيما إذا كانت هناك حاجة لزراعة خلايا نخاع، حسب استجابة الجسم للعلاج.