مواجهات في سلوان: اعتقال شاب وإطلاق قنابل الغاز

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء 27/12/2022، مواجهات عنيفة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فارس عوض سمرين، حيث اقتحم جنود الاحتلال البلدة سلوان بالقدس المحتلة، ومن ثم أطلقوا قنابل الغاز نحو منازل الأهالي في البلدة المقدسية.

وسبق، أن اعتدى عشرات المستوطنين، على أهالي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين، تحت حماية جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة سلوان تحت حماية قوات الاحتلال، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات.

وتعود الأرض لعائلة سمرين منذ أكثر من سبعين عاما، وتقع في موقع مهم في البلدة التي يهددها التهويد، وواعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين، على الأهالي أثناء محاولتهم الدفاع عن أرضهم، حيث اعتقل خمسة شبان من عائلة سمرين.