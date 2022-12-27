أبو عاذرة يجيب: هل اعتمدت "الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها؟

أعلن فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إمكانية البدء في تطبيق يوم السبت إجازة في كافة مدراس الوكالة في القطاع، لتصبح الاجازة المدرسية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وقال أبو عاذرة خلال برنامج "حوار في قضية" عبر إذاعة صوت القدس:" من الممكن أن نبدأ بإجازة يوم السبت في مدارس الوكالة بشكل تدريجي على أن تبدأ في المدارس التي تعمل بالفترة الواحدة".

وبين أن هذه الأمر يمكن تطبيقه وفق تخطيط معين موضوع بإشراف من قبل إدارة "الوكالة".

وفيما يلي مقطع فيديو للقاء كاملاً: