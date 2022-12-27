سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا-من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية، لا زال أسم منيرة القبيسي يحتل مواقع التواصل الاجتماعي، كون هذه الاسم ينم عن شخصية عربية مثقفة وعريقة ولها مكانتها في الوسط العربي وخاصة السوري، وهي تعتبر من ابرز الشخصيات الدينية الإسلامية النسائية والتي توجتها منيرة القبيسي بانشاء تجمع "القبيسيات"، لهذا نظراً لان عمليات البحث لا زالت مستمرة عبر محرك قوقل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسم منيرة القبيسي، سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن السيرة الذاتية ل منيرة القبيسي، كذلك سنرفق لكم السيرة الذاتية ل منيرة القبيسي، وكافة المعلومات المتعلقة بسبب وفاة منيرة القبيسي.

سبب وفاة منيرة القبيسي

ومنيرة القبيسي تعتبر من أبرز الشخصيات النسائية في سوريا، وهي داعية إسلامية دمشقية ومؤسسة للحركة الإسلامية النسائية وكما قلنا لكم في مقالنا....، حملت أسم "القبيسيات"، واحتلت مكانة مرموقة في سوريا والدول العربية ككل، وهي معلمة معتمدة رسميًا في سوريا، حاصلة على شهادة في العلوم الطبيعية، و تحمل الجنسية السورية، ضمن مقالنا سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا-من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية.

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سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا

وفي مقالنا سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا-من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية، سنرفق لكم السيرة الذاتية كاملة لمنيرة القبيسي، فاسمها الكامل هو منيرة القبيسي، ولدت عام 1933م في دمشق العاصمة السورية، وفارقة الحياة عن عمر 89 عامًا، والديانة الإسلامية، لغتة الأم: اللغة العربية، وحصلت منيرة على درجة البكالوريوس من كلية العلوم، وأيضا على إجازة جامعية في العلوم الطبيعية وذلك من جامعة دمشق، والمهنة: داعية وناشطة إسلامية، وسنوات النشاط لمنيرة: منذ بداية الستينات للقرن الماضي حتى عام 2022، وتاريخ الوفاة: 26 ديسمبر عام 2022.

ظلت الحركة النسائية الإسلامية التي عرفت باسم "#القبيسيات" نسبة إلى مؤسستها #منيرة_القبيسي التي توفيت عن عمر ناهز 89 عاماً في #دمشق غامضة ومحاطة بالسرية، إذ عرفت بميولها الصوفية ونسجت حولها الكثير من القصص المشوقة في الأوساط الدينية والاجتماعية السورية pic.twitter.com/1vGdPAjTso — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) December 27, 2022

منيرة القبيسي ويكيبيديا

وفي مقالنا سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا-من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية، وأمس الإثنين، أعلنت حسابات مقربة من الراحلة نبأ الوفاة، وقال صلاح الدين أحمد كفتارو، نجل مفتي سوريا السابق على حسابه الشخصي في (فيس بوك): "مع غياب شمس هذا اليوم تغيب عن دنيانا الفانية المربية الفاضلة والمعلمة الطاهرة الأستاذة منيرة القبيسي، عن عمر ناهز 89 عاماً، وولدت منيرة في العاصمة السورية دمشق في كنف عائلة دمشقية تجارية عام 1933. أكملت تعليمها الجامعي وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الطبيعية. ثم سلكت منيرة طريق التعليم في مدارس العاصمة، وفي ستينيات القرن الماضي اتجهت نحو النشاط الدعوي وذلك بعد أن تتلمذت على يد مفتي الجمهورية السابق أحمد كفتارو. ثم عززت تعليمها الديني بالدراسة في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة دمشق.

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من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية

وفور إعلان وفاة منيرة القبيسي، تصدّر اسمها منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، وتباينت مواقف المغردين، ما بين النعي والنقد، بسبب مواقف جماعة القبيسيات السابقة، ونعت وزارة الأوقاف السورية، اليوم، منيرة القبيسي، أبرز الشخصيات الدينية السورية، خلال عقود من الزمن، وخاصة في العاصمة دمشق. ، وتعمل تحت كنف وزارة الأوقاف والإفتاء السورية.

وكتب الشيخ عبد الكريم بكار في نعيها: «فقدت أمة الإسلام اليوم الداعية الدمشقية الأستاذة الفاضلة منيرة القبيسي، التي أسست واحدة من أهم الجماعات الإسلامية في العصر الحديث"، ضمن مقالنا سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا-من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية.

من هو زوج منيرة القبيسي

وفي مقالنا سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا-من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم سبب وفاة منيرة القبيسي.

سبب وفاة منيرة القبيسي

وفي مقالنا سبب وفاة منيرة القبيسي في سوريا-من هي منيرة القبيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية، سنوضح لكم سبب وفة منيرة القبيسي، فوفقاً لعديد وسائل الاعلام السورية، فقد عانت الداعية الإسلامية منيرة من صراع طويل مع المرض، وقد نقلت قبل وفاتها إلى أحد مستشفيات دمشق. ليعلن بعدها وفاتها في صباح أمس الاثنين الذي يوافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2022 ( 2 جمادى الآخرة 1444هـ).قبي