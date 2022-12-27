وفد من "الجهاد" يهنئ العميد "أبوبطيجان" بتوليه مدير هيئة المعابر والحدود

قدم وفداً من حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 27/12/2022م، التهاني والتبريكات للعميد فؤاد أبو بطيحان، بمناسبة توليه مهام منصب المدير العام لهيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة.

وترأس وفد الجهاد، الذي ناقش سبل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا خلال زيارته مكتب العميد "أبو بطيحان"، الشيخ القيادي خضر حبيب، و د. سمير زقوت و أ.طاهر السويركى، أ.حاتم الخطيب.

وأكد الوفد على أن هذه الزيارة هي امتداد للعديد من التعاون المشترك فيما بينهم، مثمناً ً دور هيئة المعابر في خدمة المسافرين والتسهيل عليهم.

بدوره، رحب العميد أبو بطيحان بزيارة وفد حركة الجهاد الإسلامي، معرباً عن تقديره لهم.

وفي نهاية الزيارة قدم وفد "الجهاد الإسلامي" درع شكر وتقدير لمدير هيئة المعابر على جهودهم في خدمة أبناء الوطن .